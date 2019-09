Hans Josef Dederichs kandidiert als Grüner Bürgermeister : Grünen-Vorschlag: Dederichs als Bürgermeisterkandidat

Hans Josef Dederichs aus Kuckum soll für die Grünen 2020 ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen. Foto: Frank Thelen

Erkelenz Hans Josef Dederichs wurde einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten von Bündnis 90/ Die Grünen in Erkelenz bestimmt. Die offizielle Wahl erfolgt noch.

Hans Josef Dederichs ist von den Erkelenzer Grünen zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 vorgeschlagen worden. Während die formelle Wahl zwar noch aussteht, schenkte ihm die Partei in der Ortsverbandsversammlung am Donnerstag bereits einstimmig ihr Vertrauen.

Dederichs (55), Diplom-Verwaltungswirt und Polizeihauptkommissar sowie Dienstgruppenleiter in der Dienststelle Mönchengladbach, trat den Erkelenzer Grünen 1997 bei. Zwei Jahre später wurde er Mitglied der Ratsfraktion und bekleidete des Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. An der Seite von Maria Sprenger fungierte er über Jahre hinweg als Sprecher des Ortsverbandes. „Als die Frage aufkam, ob ich für das Amt des Bürgermeisters kandidieren würde, wusste ich: Das ist genau, was ich will. Mich für Erkelenz einzusetzen, war immer mein Bestreben“, sagte Dederichs. Um bei der Kommunalwahl als ernstzunehmender Gegner der CDU auftreten zu können, stehe zunächst die gemeinschaftliche inhaltliche Aufstellung des Wahlprogramms aus. „Wir haben Lust, die Stadt positiv zu verändern“, beschied er.

Mit Rückendeckung seiner Fraktion setzte sich Dederichs vor Ort für die Menschen im Widerstand gegen den Tagebau ein. Als Konsequenz zog er daraus: „Die Leute trauen uns zu, Sachen zu regeln und ihnen helfen zu können, ohne dabei an Authentizität zu verlieren – das sind alles Qualitäten, die in einem guten Bürgermeister gefragt sind.“ Neben der Erarbeitung von Zukunftsperspektiven für die Zeit nach dem Tagebau wolle er auch Blühflächen, Glyphosat und Gülle weiterhin zum Thema machen. Einen weiteren Schwerpunkt für Erkelenz sehe er im Nah- und Radverkehr. „In der nächsten Legislaturperiode wollen wir Erkelenz in dieser Hinsicht entscheidend weiterbringen.“ Oberstes Gebot sei für ihn in allen Belangen die Bürgerbeteiligung: „Ich bin der Überzeugung, dass auf dieser untersten Ebene der Demokratie die Bürger die Möglichkeit erhalten sollten, ihre Meinung frei zu artikulieren. Wer kommt, darf auch mitreden“, bekundete Dederichs.