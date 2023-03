Ehrenamtliches Engagement Eine Erkelenzerin im Einsatz für Honduras

Mit ihren Fähigkeiten, auf Dinge aufmerksam zu machen und Menschen zu begeistern, arbeitet Hanna Adolph ehrenamtlich für „The Opportunity Project“ in Honduras. Vor zwei Jahren stieß die Erkelenzerin zu der Non-Profit-Organisation. „Ich habe in Venlo Marketing-Management studiert und dabei Julian Klute kennengelernt“, berichtet Hanna Adolph von den Anfängen ihres Engagements. Er habe von der einzigartigen Flora und Fauna in Honduras geschwärmt, erzählte aber auch von dem Elend und der Armut der Menschen. „Das hat mich stark beeindruckt“, sagt Hanna Adolph.