Handwerkskammer ehrt Erkelenzer Unternehmen : Premiere für Ausbildungspreis im Handwerk

Da Wurstspezialitäten Esser aus Erkelenz in allen Kategorien des Ausbildungspreises nominiert war, nahmen Sergej Zog und André Kreuels (2. und 3.v.l.) einen Sonderpreis entgegen. Foto: Doris Kinkel/Handwerkskammer Aachen

Erkelenz Der Betrieb Wurstspezialitäten Esser aus Erkelenz wird mit einem Sonderpreis bedacht, weil das Unternehmen in allen Kategorien nominiert war.

Die Handwerkskammer Aachen hat erstmals einen Ausbildungspreis ausgelobt, der in drei Kategorien vergeben worden ist – ein vierter Sonderpreis ging nach Erkelenz. „Sie übernehmen Verantwortung und investieren Zeit! Wir sind stolz im Handwerk, dass sich so viele über das Normale hinaus engagieren und damit auch zeigen, was eine qualifizierte Ausbildung bedeutet“, betonte der Präsident der Handwerkskammer Aachen, Dieter Philipp, in einer Feierstunde. Würdigen solle der neu geschaffene Preis jene Betriebe, die sich in besonderem Maße für die Ausbildung des Handwerksnachwuchses engagieren.

Gewinner der Kategorie „Überdurchschnittliche Ausbildungsergebnisse“ ist die Bäckerei Heike und Helmut Stolz aus Düren. Thorsten Schmitz, Inhaber von Elektrotechnik Ell in Würselen, ist der Sieger der Kategorie „Herausragendes soziales Engagement“. Den Preis für die Kategorie „Innovation und Kreativität in der Ausbildung“ hat Gisela Kohl-Vogel mit ihrem Team von Kohl Automobile entgegengenommen. Jede ist mit einem Preisgeld von 2500 Euro gewesen. Die Prämien wurden von der Stiftergemeinschaft zur Förderung des Handwerks in der Region Aachen gestiftet.

Einen Sonderpreis, dotiert mit 1000 Euro, erhielt Karl-Heinz Esser von Wurstspezialitäten Esser, da der Betrieb aus Erkelenz in allen Kategorien nominiert worden war. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung über die Juryentscheidung: „Esser bildet seit Jahrzehnten erfolgreich vor allem Fleischer und Fleischereifachverkäufer aus; 80 Prozent der Azubis schließen ihre Ausbildung mit Erfolg ab, 25 Prozent mit der Gesamtnote gut oder besser. Der Betrieb stellt regelmäßig Sieger auf Innungs-, Kammer- und Landesebene. Kürzlich ist Esser in der Zeitschrift Focus zum ,Besten Ausbildungsbetrieb’ im Bereich Lebensmittelproduktion gekürt worden. Die Firma wartet mit flotten Sprüchen und Kampagnen in der Nachwuchswerbung auf.“ Entgegen nahmen den Preis Sergej Zog und André Kreuels. Nominiert waren außerdem: Dachdeckerbetrieb Hans-Dieter Büschkes, Euskirchen; TFA Gesellschaft für Kommunikationselektronik, Kreuzau; Tholen Elektrotechnik, Gangelt. Sie erhielten Urkunden, die ihre außergewöhnliche Ausbildungsleistung bescheinigen.

Dass bei der Verleihung des Ausbildungspreises „die Betriebe ins Licht gestellt werden“, gefiel Wilhelm Steitz. Solch ein Preis sei sehr gut für die Reputation der dualen Ausbildung. „Sie gestalten auch das soziale Miteinander in der Gesellschaft“, lobte der stellvertretende Regierungspräsident der Bezirksregierung in Köln die Handwerkerschaft.

(spe)