Hetzerather Initiative Handgefertigte Ostereier schmücken Baum

Und es geht in diesem Jahr tatsächlich um einen Rekord, wie die Akteure mitteilen, denn: Insgesamt hängen am Hetzerather Ostereierbaum mehr als 1300 bunte und vor allem handbearbeitete Ostereier. „Ist das vielleicht auch ein Kreisrekord?“, fragt man sich in Hetzerath. Zu bestaunen ist die bunte und leuchtende Pracht noch bis zum 26. April, teilen die Initiatoren mit.