Musiker in Erkelenz gestorben : Hätzblatt trauert um Gitarrist Arnold Kowalski

Erkelenz Im Alter von 56 Jahren starb der Mitbegründer der bekannten Band Hätzblatt. Arnold Kowalski hatte einen letzten Wunsch an seine Bandkollegen gerichtet.

Die Harmonie war Arnold Kowalski nie nur musikalisch wichtig, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich. „Wenn man das so sagen kann, war Arnold bei uns so etwas wie die Mutter der Kompanie. Mit seiner Art hat er für Zusammenhalt innerhalb der Band gesorgt“, so Christopher Viehausen weiter. Wie die Band auf Facebook schreibt, sei die Musik seine Leidenschaft gewesen. „Seine unvergleichlich herzliche Art und die Erinnerungen an unzählige gemeinsame Stunden auf den Bühnen, im Bandbus, im Probenraum oder egal wo, werden uns immer Wärme ins Herz und ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“