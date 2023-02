Bekannte Band mit Erkelenzer Wurzeln Hätzblatt stellt sich erfolgreich neu auf

Das Lied ist typisch für das neue Hätzblatt, das in seinen Liedern Geschichten erzählen will und das „Musik von und mit Hätz“ spielen möchte. „Auch mit Balladen kann man ein Publikum für sich gewinnen.“ Fast schon traditionell endet die Aktivität in der erfolgreichen närrischen Session mit einem Auftritt bei der Kostümsitzung am Karnevalssonntag beim Venroder Wenk in Venrath. Doch damit ist längst nicht Schluss für Hätzblatt für dieses Jahr. Mitnichten, wie Viehausen sagt: „Wir starten durch in die Konzertsaison, zu der unter anderem Auftritte beim Burgfest der EKG in Erkelenz oder beim Wallweinfest in Kaulhausen gehören.“ Auch ein Weihnachtskonzert in Wassenberg steht jetzt schon im Terminkalender – mitten in der nächsten Session mit dem nächsten Hätzblatt-Hit; es könnte ein Seemanns-Lied im Reggae-Rhythmus sein.