Erkelenzer Band : Hätzblatt ist an Karneval zurück auf der Bühne

Nach erneuter Corona-Pause plant Hätzblatt in Erkelenz und Mönchengladbach vier Auftritte über Karneval. Foto: Band

Erkelenz Die Erkelenzer Band tritt über die Karnevalstage zu vier Konzerten auf, alle waren schnell ausgebucht. Auch darüber hinaus läuft es gut: Die neue Single „Einfach nur danze“ ist im belgischen Radio ein Hit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Endlich: Sie sind wieder glücklich nach der langen Corona-Zwangspause. Vier abendfüllende Auftritte mit jeweils zweimal 45 Minuten stehen in ihrem Terminkalender. Jetzt ist klar: Ein kleines bisschen Karneval ist möglich, wenn auch nicht in der gewohnten Form und nur draußen, auch bei Sturm und Wind. Dazu der große Erfolg in der Karnevalshitparade im belgischen Radio, wo die Erkelenzer Band Hätzblatt Platz neun einnimmt mit ihrem aktuellen Sessionshit „Einfach nur danze“ und berühmte Künstler wie die Bläck Fööss oder die Paveier kurzerhand abgehängt hat. Gerade in Ostbelgien spiele der Karneval eine große Rolle, weiß Band-Gründer Christopher Viehausen. Wir treffen uns im Probenraum in einem Gewerbegebiet der Erka-Stadt. Hier sitzen die Hätzblätter nach ihren stimmungsvollen Bühnenshows oft noch gemütlich zusammen, um den gelungenen Abend ausklingen zu lassen. Fotos an den Wänden erinnern an die erfolgreiche Zeit vor der anhaltenden Pandemie. Sogar eine kleine Bar mit Theke gibt es.

Eine lange Durststrecke liegt hinter der Formation, jetzt geht es weiter. Vier Open-Air-Shows in vier Tagen, die Truppe um Frontmann Reiner Jennissen und Mitbegründer Christopher Viehausen freut sich sehr darauf. „Viel Stimmung und Herzblut“ verspricht Viehausen den Besuchern. Alle Veranstaltungen waren unerwartet schnell ausverkauft, obwohl es kaum Werbung gegeben habe. Weil sich viele Menschen nach der fünften Jahreszeit sehnen, endlich wieder feiern wollen. Davon handelt auch „Einfach nur danze“.

Dabei habe man Wörter wie „Corona“ oder „Pandemie“ bewusst vermieden, erzählt Sänger Reiner Jennissen, der 2018 zu Hätzblatt stieß. An der Kückhovener Gaststätte „Treff“ tritt die Gruppe am heutigen Altweiber-Donnerstag auf. Auf dem Gelände der Mönchengladbacher Brauerei Joeris wird am Freitag gespielt, einen Tag später gastieren die Erkelenzer Musiker in Venrath am Saal Lanfermann. Das Mönchengladbacher Ausflugslokal „Fuchsbau“, mitten im Hardter Wald gelegen, hat die musikbegeisterten Männer für den kommenden Sonntag engagiert. Auch Geboosterte müssen tagesaktuelle Tests mitbringen, es gibt ein Hygienekonzept.

Die Hätzblätter finden das vollkommen richtig, sie werden ihre beliebtesten Hits spielen: „All dat is Heimat“, „De Mamm“ und „Einfach nur danze“, dazu bekannte Coversongs und stimmungsvolle Karnevalsschlager anderer Bands. Keyboarder Viehausen hat bereits die Wetterlage für die bevorstehende „Mini-Tournee“ geprüft. Regelmäßig schaut er auf seine App und hat herausgefunden: „Altweiber ist es ein bisschen kritisch, aber sonst ganz okay.“