Auszeichnung : Günther Merkens bekommt Rheinlandtaler

Erkelenz Seit 1976 verleiht der Landschaftsverband Rheinland den Rheinlandtaler an Persönlichkeiten, die sich um die Kulturpflege im Rheinland verdient gemacht haben. Günther Merkens, der Vorsitzende des Heimatvereins der Erkelenzer Lande, bekommt diese besondere Auszeichnung nun.

Die Verleihung des Rheinlandtalers findet statt am Donnerstag, 29. August, 17 Uhr, im Alten Rathaus am Markt. Merkens ist vielen Menschen in seinem Heimatort durch seine Tätigkeiten in unterschiedlichen Aufgabenfeldern bekannt.