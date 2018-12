Gespräch an der Franziskus-Schule Erkelenz: Kinderwünsche an die Welt

Erkelenz Neun Grundschüler der Erkelenzer Franziskus- Schule erzählen von ihren Wünschen, die sie zu Weihnachten für ihre Welt haben. Wichtig sind ihnen Tier- und Umweltschutz, Friede, Gesundheit und familiäre Geborgenheit.

Der Schutz von Tieren steht auch bei den anderen Kindern mit ganz oben auf der Wunschliste – so der von Walen und Delfinen. „Der Walfang ist ja eigentlich verboten. Viele machen das aber trotzdem. Damit sollten die unbedingt aufhören“, fordert Chiara. Sehr am Herzen liegt der Viertklässlerin zudem der Schutz von Eisbären: „Deren Lebensraum wird ja immer kleiner.“

Nicht nur Tiere, sondern auch die Flora und Fauna hat Lia (8) im Blick: „Ich wünsche mir genug Wasser auch für alle Blumen, damit sie schön blühen können.“ Dass Wasser umgekehrt aber auch eine Bedrohung sein kann, betont Milana (9): „Wenn der Schnee nach dem Winter schmilzt, kann es schnell zu Überflutungen kommen. Meine Oma wohnt in so einer Gegend. Da mache ich mir immer Sorgen. Es wäre daher sehr schön, wenn es dort dann nicht mehr so viel Wasser geben würde.“ Die Umwelt liegt der Neunjährigen aber auch noch in anderer Hinsicht sehr am Herzen: „Unsere Luft wird mit zu vielen Abgasen verpestet. Das sollte viel, viel weniger werden.“