Grünring erneuert Das grüne Millionenprojekt von Erkelenz

Einige Kleinigkeiten müssen allerdings auch noch am Grünring fertiggestellt werden. Zu nennen sind da unter anderem die Platzarbeiten oder die Rosen an den Rankhilfen. Auch die geplante Skateanlage wird erst im kommenden Jahr installiert, der Rest soll schon Ende November fertig sein. Die Stadt hat sich damit überwiegend an ihre zeitliche Planung gehalten. „Wir hatten einen sehr ehrgeizigen Zeitplan, deshalb haben wir auch noch nicht alles geschafft“, sagte Ansgar Lurweg, technischer Beigeordneter der Stadt Erkelenz. Auch, was die Finanzierung betrifft, habe sich die Stadt weder unter- noch überschätzt, so der Bürgermeister.