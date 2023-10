Westpromenade in Erkelenz Grünring wird nächste Woche eröffnet

Am Donnerstag, 26. Oktober, wird um 16 Uhr der neugestaltete Grünring an der Erkelenzer Westpromenade eröffnet. Treffpunkt ist am Klettergerüst in der Nähe des Eingangs zum Willy-Stein-Stadion, alle Interessierten sind von der Stadt herzlich eingeladen. Sobald das Klettergerüst zum Spielen freigegeben wurde, wird auf der Grünfläche zwischen Zehnthofweg und Roermonder Straße ein Baum gepflanzt, für den die Erkelenzer Pfadfinder eine Patenschaft übernommen haben. Anschließend eröffnen Bürgermeister Stephan Muckel und die Turner des ETV den Trimm-Dich-Pfad. Bei Getränken, Eis und Häppchen sind die Erkelenzer Bürgerschaft sowie Vertretungen von Politik, Verwaltung und am Umbau beteiligten Unternehmen zum geselligen Austausch eingeladen.