Schottergärten in Erkelenz Braucht es weitere Maßnahmen der Stadt?

Nur wenige Themen haben in den vergangenen Jahren in Kommunen in ganz Deutschland für so viele Anträge gesorgt wie die Schottergärten. Auch Erkelenz bildet keine Ausnahme. Schon häufig ist das Thema in Politik und Verwaltung diskutiert worden, auch Maßnahmen wurden beschlossen. Passiert ist allerdings bislang noch wenig, teilweise nehme die Anzahl der Schottergärten sogar zu – das ist zumindest die Ansicht der Grünen.