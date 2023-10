Antrag in Erkelenz Grüne wollen Haus Spiess barrierefrei machen

(RP) Mit dem barrierefreien Zugang zu historischen Gebäuden ist das häufig so eine Sache. In vergangenen Jahrhunderten hatten die Menschen andere Sorgen, als eingeschränkten Menschen überall den Zugang zu ermöglichen. Dass ein barrierefreier Umbau aber auch in alten Gebäuden ansprechend möglich ist, hat die Stadt Erkelenz auch dank einiger hervorragender Baufirmen mit dem Alten Rathaus nachgewiesen. Mit dem Bau eines Aufzugsturms an der Erkelenzer Burg und dem Bau eines Aufzugs an der Leonhardskapelle sind die nächsten beiden Projekte für Barrierefreiheit bereits angestoßen. Nun streben die Grünen eine weitere Maßnahme an. Auch das Haus Spiess am Franziskanerplatz soll barrierefrei umgestaltet werden.