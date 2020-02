Finanzielle Unterstützung gefordert : Grüne fordern Beratungsstelle für Kinder bei sexuellem Missbrauch

Erkelenz Grüne Kreistagsfraktion zu Gast beim Kinderschutzbund in Erkelenz. Das Thema: Es gibt vermehrt Anfragen und Hilferufe zu sexuellem Missbrauch.

„Es gibt vermehrt Anfragen und Hilferufe zu sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen“, so Michael Kutz, im vergangenen Jahr seien es 20 gewesen. Kutz weiter: „Dies hat mit der Sensibilisierung in der Bevölkerung, aber auch der unmittelbar Beteiligten wie Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen etc. zu tun.“ Der Kinderschutzbund möchte dem mehr gerecht werden und seine Arbeit in diesem Bereich ausweiten. Dafür sind mehr Fachkräfte erforderlich, für die ein Jahresbudget notwendig ist. Mit dem Kreis Heinsberg ist der Kinderschutzbund im Gespräch, ob eine finanzielle Unterstützung einer Beratungsstelle für Betroffene bei sexuellem Missbrauch möglich ist. „Die Grünen-Fraktion unterstützt ausdrücklich eine solche Einrichtung“, so Jutta Schwinkendorf, stellvertretende Vorsitzende der Kreistagsfraktion. „Die Fälle in Lügde und Bergisch Gladbach zeigen das Ausmaß und die Verbreitung. Der Kreis Heinsberg kann sich da nicht ausschließen und ist sicher kein Ort, wo die Welt diesbezüglich noch in Ordnung ist.“ Marion Wissing, Mitglied für die Grünen im Jugendhilfeausschuss: „Das Gespräch mit dem Vorsitzenden Kutz hat uns nicht nur davon überzeugt, wie wichtig und dringend eine solche Beratungsstelle ist, sondern auch gezeigt, dass der Kinderschutzbund die fachliche Qualifikation mitbringt.“