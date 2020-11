Grünen-Politikerin aus Erkelenz : Getrübte Erwartungen beim Stadtrat-Debüt

Erkelenz Wir begleiten vier neue Stadtratsmitglieder durch ihre erste Amtsperiode. Den Auftakt macht die Grüne Inga Maria Menzel aus Erkelenz. Die erste Ratssitzung hat sie sauer gemacht. Deswegen hat sie einen Entschluss gefasst.

So lange sie zurückdenkt, hat sich die Erzieherin im Johanniter-Kindergarten am Karolingerring, die nach dem Abitur am Cornelius-Burgh-Gymnasium und einem bei Abstecher zur Universität am Berufskolleg in Erkelenz ihre Ausbildung absolvierte, politisch engagiert. Pfarrer Frank Mischnick weckte ihr Interesse für die Umwelt- und Klimaproblematik. In der Evangelische Kirchengemeinde Titz, die er betreut, absolviert sie derzeit auch eine weitere Ausbildung zur Organistin. Der Protest gegen des Atomkraftwerk Tihange und der Widerstand gegen den Braunkohletagebau Garzweiler II ist für die ökologisch und sozial engagierte Frau zur Herzensangelegenheit geworden. Dabei ist sie ihrer Mentorin aufgefallen. „Fridays for Future passt genau“, meint Inga Maria Menzel, die für sich in Anspruch nimmt, „nicht nur zu reden, sondern auch zu machen.“