Antrag an den Erkelenzer Jugendhilfeausschuss : Grüne beantragen, Tageseltern auch bei Ausfallzeiten bezahlen

Ausfallzeiten sollten Tageseltern honoriert werden, beantragen die Grünen in Erkelenz. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Erkelenz Tageseltern sollen in Erkelenz auch dann Geld bekommen, wenn ein Kind fehlt. Die Grünen fordern das in einem Antrag an den Jugendhilfeausschuss.

Die Kindertagespflege ist ein wichtiger Baustein in der Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Tageseltern in Erkelenz sollten jedoch finanziell anders als bisher behandelt werden, wenn das zu betreuende Kind zum Beispiel durch Krankheit abwesend ist, erklären die Grünen und haben dazu einen Antrag an den Jugendhilfeausschuss formuliert. Sie sehen die Notwendigkeit, die Fortzahlung des Entgelts für die Tagespflegepersonen bei Fehl- und Ausfallzeiten einzuführen.

„Tageseltern bietet Kindern ein familiäres Betreuungsumfeld und häufig flexible Betreuungszeiten für berufstätige Eltern. Sie haben wie Kindertageseinrichtungen einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Eltern, die für ihre Kinder einen Tagespflegeplatz in Anspruch nehmen, zahlen genau wie bei Kindertageseinrichtungen durchgängig, also unabhängig von Schließzeiten, einen Elternbeitrag“, erklärt Beate Schirrmeister-Heinen. Ihre Fraktion habe deshalb an den Jugendhilfeausschuss einen Antrag zur Anpassung der Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege in Erkelenz gestellt. Dieser tagt in der kommenden Woche.

„Wir sehen die Notwendigkeit deshalb, da gegenwärtig keinerlei Fortzahlung des Entgelts für die Tagespflegepersonen bei Fehl- und Ausfallzeiten vorgesehen ist. Das heißt, die Erkelenzer Tagesmütter und -väter erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit, wenn ein betreutes Kind krank oder aus anderen Gründen abwesend ist, wenn sie selbst krank sind und auch nicht während ihres eigenen Urlaubs.“ In anderen Kommunen sei das anders. Die sehen laut einer Pressemitteilung der Grünen eine Vergütung der Tagespflege im Krankheitsfall und eine bestimmte Anzahl von bezahlten Urlaubstagen für Tagespflegepersonen vor.

„Wir finden, dass auch die Stadt Erkelenz ihren Tagespflegemüttern und Tagesvätern diese Wertschätzung entgegenbringen sollte und nicht das gesamte wirtschaftliche Risiko der Betreuungstätigkeit bei den Betreuungspersonen belassen sollte“, erklärt Beate Schirrmeister-Heinen den Antrag der Grünen-Fraktion.

(spe)