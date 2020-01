Plenum geplant für Venrath und Kaulhausen : Neues Forum soll Dörfer entwickeln

Erkelenz Die rund 1000 Einwohner von Venrath und Kaulhausen sind dazu eingeladen, ein neues Dorfforum mitzugründen. Ziel ist es, das Gemeinschaftsleben weiterzuentwickeln.

Ein „Forum für Ideen und Tatkraft“ soll für Venrath und Kaulhausen gegründet werden. Fortgesetzt und intensiviert werden soll darin die seit vier Jahren geleistete Arbeit des Dorfforums, das sich seit 2016 an der Entwicklung des Dorfkonzepts beteiligt. „Wir bieten Ideen ein Forum“ – unter diesem Motto steht eine Dorfversammlung am Dienstag, 14. Januar, ab 19 Uhr im Saal Lanfermann-Oellers. Eingeladen sind alle Einwohner aus Venrath und Kaulhausen.

Das bestehende Dorfforum und die Dorfgemeinschaft Venrath-Kaulhausen sollen neu aufgestellt werden und in einem neuen Forum allen Menschen aus den beiden Orten die Möglichkeit bieten, sich mit „Ideen, Fähigkeiten, Talenten und Interessen“ am Gemeinschaftsleben zu beteiligen. „Es dürfen sich alle angesprochen fühlen“, erklärt Peter-Josef Gormanns als Sprecher der Organisatoren. „Junge Leute, Senioren, Alteingesessene und Zugezogene. Und auch, wer erst mal nur schauen und zuhören will, ist herzlich willkommen.“

Eine Art Dorfforum gibt es in Venrath und Kaulhausen bereits, seit 2016 das Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) erarbeitet wurde. Einige engagierte Leute treffen sich seither regelmäßig als Untergruppe der Dorfgemeinschaft Venrath-Kaulhausen, um Projekte aus dem 2018 vom Rat der Stadt Erkelenz verabschiedeten Konzept voranzubringen. Das Team möchte dieses Dorfforum nun erweitern und zu einem Verein umgestalten, in dem sich alle Menschen aus Venrath und Kaulhausen einbringen können. „Aktuell geht es beispielsweise um einen Rundweg um die Dörfer und die Bürgerwiese Kaulhausen, wo schon bald ein Treffpunkt für die Bewohner entstehen soll.“

Gedacht ist beim Rundweg um die Dörfer daran, an neun Stationen Sitzbänke zum Verweilen aufzustellen und Tafel anzubringen, auf denen etwas zum jeweiligen Ort berichtet wird. Zum Beispiel zum Henneskes Bersch oder zur Kaulhausener Kapelle. Und für die Bürgerwiese waren der Stadt Erkelenz vom Land Nordrhein-Westfalen im vergangenen Sommer 34.000 Euro zugesagt worden, um in Kaulhausen einen Begegnungsort mit Spielplatz anlegen zu können, wozu die Idee im Dorfinnenentwicklungskonzept entwickelt worden war.

Ziel der Versammlung am 14. Januar ist die Gründung des Dorfforums Venrath-Kaulhausen als „nicht-eingetragener Verein“. Keine Verpflichtung, kein Mitgliedsbeitrag, keine feste Bindung, aber das Angebot an alle, sich einbringen zu können, oder wie Peter-Josef Gormanns formuliert: „Wir sind eine Gruppe engagierter Leute, die etwas bewegen und für ein besseres Miteinander sorgen wollen – und dies zusammen mit allen, die sich ebenfalls einbringen wollen.“

Viele Aktionen wurden in der jüngeren Vergangenheit schon ins Leben gerufen, „zum Beispiel der Valentinusstammtisch, das Dorfcafé, der Mundartnachmittag oder der Familienadvent. Auch die Vereine leisten eine Menge für den Zusammenhalt.“ An all diese Aktivitäten wollen die Initiatoren anknüpfen. Zugleich wollen sie das neue Dorfforum auch als „Bindeglied und Stimme nach außen“ etablieren, schreibt Gormanns in einer Pressemitteilung: „Das Dorfforum Venrath-Kaulhausen soll Bindeglied für die Dörfer und ihre Bewohner aller Generationen sein. Es kann neue und bestehende Projekte bündeln und koordinieren. Der Verein gibt den Orten auch nach außen, zum Beispiel gegenüber Stadt und Stadtverwaltung, Politik und anderen Institutionen, eine Stimme.“ Wichtig sei das auch für Themen, „die den nahenden Tagebau betreffen“.