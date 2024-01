Närrische Welt der Keyenberger Grubenrandpiraten mit Jubiläum in neuer Halle

Für den Nachwuchs der Grubenrandpiraten ist gesorgt, das jüngste Mitglied wird erst in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken. Doch das ist nicht das einzig Besondere: Es ist das erste Jahr, in dem die Piraten in der neuen Festhalle feiern können, ihre Eröffnung Anfang des Monats gilt als Meilenstein für die Umsiedlung. Außerdem feiert der Verein sein närrisches Jubiläum, es ist seine elfte Session. In dieser Zeit ist viel passiert, so Vorsitzende Nina Lennartz. Besonders prägend war die Umsiedlung, die auch für den Verein eine Veränderung bedeutete, etwa weil nicht alle Mitglieder ihr Leben in Neu-Keyenberg neu aufgebaut haben. Doch egal, ob die Kajüten, in die sie in den frühen Morgenstunden zurückkehrten, nun dort, oder woanders liegen: An Karneval kommen sie alle nach Hause.