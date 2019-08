Garzweiler II nicht nur für RWE relevant : Braunkohle außerhalb der Verstromung nutzen

Info

Der Tagebau Garzweiler, entstanden 1983 aus dem Zusammenschluss der Abbaufelder Frimmersdorf-Süd sowie Frimmersdorf-West, liegt westlich von Grevenbroich und erstreckt sich bis ins südliche Stadtgebiet von Erkelenz. Se it 2006 bewegt er sich im Anschlussfeld Garzweiler II im Westen, wofür in Erkelenz die Ortschaften Immerath, Pesch und Borschemich abgerissen wurden.