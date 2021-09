Tagebau Garzweiler : Greta Thunberg besucht Erkelenzer Braunkohle-Dörfer

Greta Thunberg (r.) und Luisa Neubauer in Lützerath. Foto: dpa/Henning Kaiser

Erkelenz Die Klimaaktivistin demonstrierte am Samstag für den Erhalt der vom Tagebau bedrohten Erkelenzer Dörfer. „Hier wird das Klima destabilisiert, hier wird das Zuhause von Menschen zerstört“, sagte sie.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Samstag Lützerath und Keyenberg am Braunkohlentagebau Garzweiler II im Erkelenzer Land (Nordrhein-Westfalen) besucht. Die 18-Jährige drückte damit ihre Solidarität mit den Menschen vor Ort aus und rief dazu auf, den Widerstand zu unterstützen. Nach ihrem Besuch beim letzten verbliebenen Lützerather Landwirt Eckhard Heukamp besuchte sie gemeinsam mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer Norbert Winzen auf dem Winzen-Hof in Keyenberg. Wie schon im Frühjahr NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart bei einem Frühstück mit Norbert Winzen informierte sich jetzt die Friday-for-Future-Gründerin bei Kaffee und Kuchen über die Situation der Menschen vor Ort und über den Braunkohleabbau.

In Lützerath hat sich ein vielfältiger Widerstand gegen die drohende Zerstörung des Dorfes entwickelt. „Hier sollen hunderte Jahre alte Dörfer für eine fossile Energiequelle zerstört werden, die in wenigen Jahren endlich beendet wird – wenngleich viel zu spät”, so Thunberg. „Hier wird das Klima destabilisiert, hier wird das Zuhause von Menschen zerstört. Und das nur, damit mächtige Konzerne und ihre Aktionäre kurz vor dem Ende der Kohle noch schnell Profit machen können.”

Während am Freitag beim Klimastreik von Fridays for Future mehr als 600.000 Menschen in Deutschland für Klimagerechtigkeit demonstrierten, bereitete nach einer Mitteilung des Bündnisses „Alle Dörfer bleiben“ der Kohlekonzern RWE den Abriss eines großen Hofes in Lützerath vor. Mitarbeiter des Konzerns begannen mit der Entkernung des Gebäudes und setzten dafür einen Radlader ein.

Landwirt Eckardt Heukamp sagte: „Es tut gut, die Unterstützung von Greta Thunberg und der Klimabewegung zu haben. Die Regierung Laschet und RWE bereiten gerade den Abriss meiner Nachbarhäuser vor, bald wollen sie an meinen Hof ran. Ich hoffe sehr, dass in den nächsten Tagen und Wochen möglichst viele Leute kommen, um das Dorf und damit auch unser Klima zu schützen.”

Rund um Lützerath sind in den kommenden Wochen zahlreiche Aktionen geplant. Vom 29. September bis 6. Oktober findet die Aktionswoche “Alle Bäume bleiben” statt, da RWE ab Oktober wieder Bäume im Dorf roden darf. Am 1. Oktober lädt das Bündnis “Alle Dörfer bleiben” ab 10 Uhr unter dem Motto “Platz nehmen!” dazu ein, sich mit Stühlen und Picknickdecken schützend vor die Bäume, Häuser und Wiesen des Dorfes zu setzen. Am 10. Oktober wird es wieder einen Dorfspaziergang mit dem bekannten Naturführer Michael Zobel geben.