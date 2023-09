Rosenschule holt Preis Weiße Rosen aus Grambusch

Wenn es um Rosen geht, ist Daniel Morjan voll und ganz in seinem Element. Die Rosenzucht ist in der Baum- und Rosenschule Morjan in Schwanenberg-Grambusch ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, was nicht sonderlich verwundert beim Blick auf die Familiengeschichte. Der 42-jährige Morjan, der den Betrieb vor zwei Jahren von seinem Vater Friedhelm übernommen hat, leitet ihn nun in der fünften Generation – die sechste steht in einigen Jahren auch schon bereit – und ist mit den Rosen aufgewachsen.