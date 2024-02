Aktion aus Golkrath Klare Kante gegen Rechts

Ausschlaggebend für die Fensterplakate gegen rechts war eine große AfD-Fahne an einem Haus in der Golkrather Nachbarschaft. „Dann auch noch mit der Aufschrift ‚Wir sind das Volk‘ – ich fand das unverschämt und habe mich beim Anblick immer unwohl gefühlt“, erzählt Jens Raterink. „Was sollen Freunde und Verwandte denken, in was für einem Dorf ich lebe, wenn sie mich besuchen kommen? Also habe ich mir gedacht: Wenn die Leute am rechten Rand Flagge bekennen, müssen wir dasselbe tun.“ Über die Golkrather Facebook-Gruppen suchte er Gleichgesinnte – und fand diese schnell.