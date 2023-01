Beim Neujahrsempfang Golkrather Ehrenamtler gewürdigt und geehrt

Wie er weiter ausführte, entwickele sich die Stadt Erkelenz in die richtige Richtung. Die Baumaßnahmen in der Innenstadt seien das richtige Signal. Das, so Füßer, komme vielen Menschen zugute. Zudem lobte Füßer die Tatsache, dass Vereine auch in Zukunft Hallen und Sportstätten kostenlos nutzen können. Die Stadt Erkelenz nehme darüber hinaus auch die Dörfer in den Blick. Golkrath beispielsweise wächst, es sind Baugebiete entstanden – ein weiteres könnte möglicherweise noch entwickelt werden, da, so Füßer, der alte Sportplatz im Ort aufgegeben werde.