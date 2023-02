Karneval bei den Hoppesäck Goldenes Thron-Jubiläum in Lövenich

Wenn nach drei langen Jahren der närrische Traum endlich wahr wird: „Wir können es gar nicht fassen“, rief Helga Mann überglücklich ins Mikrofon. Die Vorsitzende der Lövenicher Hoppesäck erfüllt sich diesen Traum bereits zum dritten Mal – als Prinzessin stand sie jetzt wieder im Mittelpunkt der großen Galasitzung in der nahezu ausverkauften Nysterbachhalle. Auch Barbara Schläger als Bäuerin und die Jungfrau Birgit Heimanns mussten sich in Geduld üben, ehe sie als Damen-Dreigestirn in der laufenden Session so richtig loslegen konnten.