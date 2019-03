Neues Angebot beim DRK: Gesellige Nachmittage für Jung und Alt

Erkelenz Der DRK-Kreisverband Heinsberg möchte mit einem neuen Angebot mehrere Generationen an einen Tisch bringen.

Viele alleinstehende Menschen sowie junge Familien äußerten den Wunsch nach mehr Geselligkeit, erzählen Nicole Drießen und Sandra Busch, Mitarbeiterinnen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Heinsberg. Beide gehören zum Team Soziale Dienste: Während Nicole Drießen in den Haushalten den Hausnotruf einrichtet, organisiert Sandra Busch die begleiteten Reisen für Senioren.

Mit dem neuen Angebot der geselligen Nachmittage möchten sie jetzt mehrere Generationen an einen Tisch bringen: Vorträge, Spiele, Bastelaktionen und Erfahrungsaustausch sind geplant. Es gebe so viele Menschen, die im selben Boot sitzen – da mache es viel Sinn, zusammenzurücken, meinen die beiden jungen Frauen. „Wir möchten Leute, die viel allein sind, in die Gesellschaft bringen und dabei Jung und Alt verknüpfen“, sagen sie, „wir möchten auch Mütter ansprechen, ob sie Zeit und Lust haben, sich mit Senioren auszutauschen.