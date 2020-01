Veranstaltungsprojekt im Krankenhaus : Zeit zum Auftanken

Erkelenz „Geschenkte Zeit“ gibt es im Hermann-Josef-Krankenhaus. Das Angebot der Seelsorge, an dem sich viele Ehrenamtliche beteiligen, setzt dem Alltag mit Schmerz und Leid etwas Positives entgegen.

Melden Interessenten können sich bei Monika Fernandes melden über die Krankenhauszentrale (02431 890) oder per E-Mail an mfernandes@hjk-erkelenz.de.

Gesucht Das Team der Krankenhausseelsorge sucht dringend Ehrenamtler, die selbst eine oder mehrere Veranstaltungen durchführen oder sich am Hintergrunddienst (Anzünden der Kerzen, Empfangnahme der Chöre, etc.) beteiligen möchten.

Für die Gestaltung der Termine gibt es jenseits des zeitlichen Rahmens von 30 Minuten keine Vorgaben. So unterschiedlich die Ehrenamtler und Seelsorger in ihren Interessen sind, so unterschiedlich fallen die wöchentlichen Veranstaltungen aus. In der geschmückten Kapelle waren schon die Musikschule sowie Kinder- und Gospelchöre zu Gast, der Liedermacher Theo Schläger spielte und erklärte seine Kompositionen, Autorenlesungen und Märchenerzählungen waren genauso Teil wie Gedichte, Gebete mit Musik oder Psalmauslegungen. Durch die enorme Vielfalt des Programms zielen die Organisatoren darauf, jeden Geschmack zu treffen. Begleitet werden die Veranstaltungen durch meditative Instrumentalmusik, um das Gesagte sacken zu lassen und den Impulsen in Gedanken nachzugehen. Bis zu 30 Gäste nehmen teil, zudem ist seit dem Neustart die einheitliche Fernsehübertragung auf alle Zimmer des Hermann-Josef Krankenhauses möglich gemacht worden – jeder Patient kann über Kanal 24 an der „Geschenkten Zeit“ teilhaben.