Erneut Tempolimit in Hetzerath gefordert Was Anwohner für die Rurtalstraße wünschen

Die CDU hat in ihren Anträgen zunächst einer Beleuchtung des Fußweges in Hetzerath zwischen Im Pesch und Leinröste im Blick. Der Weg werde nach Fertigstellung des Neubaugebiets vermehrt auch von Kindern genutzt. In der dunklen Jahreszeit sei eine Lampe vonnöten. Auch ist die Partei unzufrieden über den Ausbau der K 32 in Hetzerath. Ihrem Wunsch folgend bittet der Ausschuss um eine Verlegung der Schikane, um den Abstand zur Einmündung Zum Kammerbusch zu vergrößern. Dringlich sei auch eine Sanierung der Straße zwischen Granterath und Genehen. Auch soll die Parksituation auf der Straße Im Ende bis zum Kreisverkehr K 32 in Granterath und das Parken auf der Ecke In Granterath/Zum Neuen Weg, wie es in den zugestimmten Anträgen der CDU gefordert wird, von der Stadtverwaltung überdacht werden.