Plan der Grünen vorerst gescheitert : Gericht verbietet Fahrraddemo auf A46

Erkelenz Die Grünen wollen nun vor dem Oberverwaltungsgericht Münster Beschwerde einlegen, teilt die Partei mit. Die Demo ist eigentlich für den kommenden Sonntag geplant.

(cpas) Die von den Grünen geplante Fahrraddemo auf den Autobahnen A46 und A61 darf am Sonntag nicht stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht Aachen am Mittwochnachmittag entschieden. Nachdem die Polizei die Veranstaltung untersagt hatte, hatten die Veranstalter per Eilantrag eine Erlaubnis des Gerichts gefordert. Die Organisatoren wollen nun in zweiter Instanz Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Münster einlegen, um die Demo am Sonntagmorgen stattfinden lassen zu können.