Braunkohlentagebau Garzweiler II : Gericht verbietet Demo gegen RWE

Erkelenz Die Demonstration von „Alle Dörfer bleiben“ gegen RWE am Rande des Tagebaus darf nicht stattfinden. Das Verwaltungsgericht Aachen folgt damit der Rechtsauffassung der Stadt Erkelenz.

Anwohner der von der Umsiedlung bedrohten Dörfer am Rande des Braunkohlentagebaus Garzweiler II im Erkelenzer Land wollten am Donnerstag (30. April) gegen den Tagebaubetreiber RWE demonstrieren. Das Verwaltungsgericht Aachen hat jedoch bestätigt, dass die für den 30. April 2020 in Erkelenz-Keyenberg geplante Versammlung „Abstand halten – zu Virus und RWE … Demonstration mit Maß“ nicht stattfinden darf