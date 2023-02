Bunte Kostümsitzung Gerderhahn feiert wie in alten Zeiten

Aber Sitzungspräsident Frank Salewski hatte für einen straffen Zeitplan gesorgt, an den sich Bodewein, die sich auch im angeblich selbstgestrickten Badeanzug präsentierte, genau halten musste. Die großen, eingekauften Programmpunkte teilte man sich an diesem Abend mit mehreren Gesellschaften, um die Kosten im Rahmen zu halten. Es war die erste Veranstaltung seit drei Jahren. Endlich wieder Fastelovend feiern wie vor der Corona-Zeit. Für viele der fantasievoll verkleideten Jecken fühlte sich das noch ein bisschen ungewohnt an. Sitzungspräsident Salewski, der mit „Tanzmariechen“ Konstantin Klein im Tanzpaar-Kostüm für eine Überraschung sorgte, hatte sich mit dem Vorstand einiges einfallen lassen, um dem Publikum die Scheu zu nehmen. Ein beherzter Griff unter die Stühle, dabei fanden die Gäste die festgeklebten Fläschchen mit Sahnelikör, die sie sich schmecken ließen, um in den richtigen Karnevalsmodus zu kommen.