Neuer Vorstand gewählt : Generationenwechsel bei der Erkelenzer FDP

Erkelenz Der Stadtverband der Liberalen hat einen neuen Vorstand. Vorsitzender ist jetzt Marcel Marks (29), doch auch seine Kollegen kommen aus der jüngeren Generation.

Der bisherige Vorsitzende Thorsten Odenthal stellte sich nicht erneut zur Wahl, er hatte den Verband seit 2018 geleitet. Nachfolger Marcel Marks (29) war zuvor bereits stellvertretender Vorsitzender. Der Einzelhandelskaufmann sammelte zudem im Kreisvorstand und bei den Jungen Liberalen Erfahrungen in der Kommunalpolitik. „In Berlin, Düsseldorf und Erkelenz stehen Freie Demokraten in der Verantwortung und sind Treiber der wichtigen Themen“, sagte Marks beim Parteitag im Schwanenhof. „Die zahlreichen jüngeren Mitglieder, die ihren Weg zu den Freien Demokraten gefunden haben, zeigen deutlich, dass junge Menschen in Erkelenz einen Gestaltungswillen haben und sich die Freien Demokraten dafür als politischen Heimathafen ausgesucht haben. Die FDP Erkelenz ist Zukunftsgestalter.“