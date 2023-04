Aktion zum Europatag Bildungsministerin und ukrainische Generalkonsulin kommen nach Erkelenz

Hoher Besuch ist in Erkelenz in den vergangenen Monaten keine Seltenheit. Während diverse Auftritte verschiedener NRW-Minister in der Stadt in den vergangenen Monaten aber meist dem Tagebau Garzweiler geschuldet waren, geht es am Dienstag, 9. Mai, dem offiziellen Europatag, um ein ganz anderes Thema: Den Frieden in Europa.