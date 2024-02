Zum Internationalen Frauentag in Erkelenz Ein künstlerischer Blick auf die Frauenrechte

Auf ihre Arbeit aufmerksam machen die Gleichberechtiungsbeauftragten traditionell vor allem am Internationalen Frauentag. Der findet zwar am 9. März statt, in Erkelenz wird er aber erst am 19. März gefeiert. Das hat terminliche Gründe, doch Elke Bodewein betont, dass der ursprüngliche Frauentag, der aus dem Jahr 1911 datiert, ebenfalls am 19. März gefeiert wurde. Auftreten wird in der Erkelenzer Leonhardskapelle die Schauspielerin Jutta Seifert mit ihrem Programm „Angebissen!“. Es geht um eine literarisch-musikalische Revue der Frauengeschichte der vergangenen 100 Jahre.