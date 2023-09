Mit Weltklasse-Pianist Christoph Soldan Gelungene Premiere für Erkelenzer Meisterkonzerte

Erkelenz · Mit seinem Solo-Auftritt überzeugte Christoph Soldan am Montagabend in der Stadthalle. Der Pianist spielte nicht nur, sondern erklärte auch ausgiebig, was er auf dem Flügel tat.

12.09.2023, 11:25 Uhr

Schweißtreibend und amüsant: So lässt sich das Spiel von Christoph Soldan beschreiben. foto: kultur gmbh Foto: Kultur GmbH

Von Kurt Lehmkuhl

Die Messlatte für weitere Veranstaltungen liegt sehr hoch nach dem ersten Konzert der Meisterkonzerte in der neuen Spielzeit. Nachdem die Durchführung der traditionsreichen Reihe von der Volkshochschule Heinsberg zur Kultur GmbH Erkelenz gewechselt ist, sah sich Kulturmanager Sascha Dücker in der Pflicht, eine angemessene Nachfolge zu bewerkstelligen. Das ist ihm zumindest mit dem ersten Meisterkonzert in der Stadthalle, dargeboten von dem Pianisten Christoph Soldan, gelungen.