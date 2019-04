Taten in Erkelenz und Geilenkirchen : Handy-Diebstähle mit besonderer Methode

Erkelenz/Geilenkirchen Die Polizei berichtete von zwei Handy-Diebstählen in Erkelenz und Geilenkirchen, bei denen die Täter jeweils in gleicher Manier vorgingen.

In Erkelenz betraten am Karsamstag zwei männliche Täter gegen 10.05 Uhr ein Handygeschäft an der Brückstraße. Einer von Ihnen riss ein Handy samt Sicherung aus der Halterung und beide liefen zu Fuß davon. Einer der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine blaue Jeans, eine grüne Steppjacke und eine schwarze Schirmmütze auf dem Kopf. Der zweite Täter war zirka 1,75 Meter groß, ebenfalls schlank und 16 bis 18 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze und einem schwarzen Basecap bekleidet.

Der Diebstahl in Geilenkirchen erfolgte am Dienstag gegen 10.10 Uhr in einem Elektrogeschäft an der Haihover Straße. Sie rissen zwei Apple-Handys von den Kabeln und flüchteten Richtung Bahnhof. Beide Täter waren junge Männer, einer trug eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt, der andere eine Kappe. Beide hatten schwarze Haare. Die Polizei Geilenkirchen und Erkelenz suchen jeweils Zeugen, Hinweise unter Telefon 02452 9200.