Dorf soll sich entwickeln können : Neues Wohnbauland für Golkrath geplant

Erkelenz Etwa zehn neue Baugrundstücke sollen ab 2021 zur Verfügung gestellt werden. Im Dorf ist derzeit der Vorrat an Wohnbauflächen erschöpft.

Um in Golkrath neues Bauland anbieten zu können, soll der Bebauungsplan geändert werden. Dem stimmte der Bauausschuss zu. Östlich der Landstraße 364 soll eine landwirtschaftliche Fläche einer neuen Nutzung zugeführt werden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Hundsstrauch“ ist beabsichtigt, auf einem etwa 0,8 Hektar großen Landstück neue Wohnbebauung und eine begrenzte Eigenentwicklung des Ortes zu ermöglichen. Das Angebot an Wohnbaugrundstücken in Golk­rath ist laut Stadt Erkelenz derzeit erschöpft. Baugrundstücke gibt es demnach nur noch vereinzelte, die sich jedoch in privatem Besitz befinden. Das kleine Neubaugebiet soll hingegen von der städtischen Entwicklungsgesellschaft GEE erschlossen und vermarktet werden. Die städtebauliche Konzeption sieht eine ein- bis zweigeschossige freistehende Bebauung vor, die an die Straßen „Am Kloster“ und „Am Buschhausen“ anknüpft. Geplant sind bis zu zehn einzelne Grundstücke, die über eine Stichstraße mit Wendemöglichkeit erschlossen werden sollen. Zur Verfügung stehen sollen sie voraussichtlich ab dem Jahr 2021.