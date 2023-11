Grundstucks- und Entwicklungsgesellschaft Erkelenz GEE-Geschäftsführer in Ruhenstand verabschiedet

Gottfried Schnitzler begann 1976 eine Verwaltungsausbildung bei der Stadt Erkelenz und schlug in den darauffolgenden Jahren die Beamtenlaufbahn ein. Bereits früh entdeckte er seine Leidenschaft für den Bereich Grundstücksentwicklung und bearbeitete städtische Grundstücksangelegenheiten. 1998 wurde Schnitzler Gründungsmitglied der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz und übernahm als Prokurist zentrale Aufgaben der GEE. Zahlreiche Grundstücke für Wohnbau und Gewerbe wurden in den vergangenen 25 Jahren von der GEE entwickelt. Das mit Abstand größte Baugebiet ist das Oerather Mühlenfeld. In mehreren Bauabschnitten wird es seit 1999 entwickelt.