Auf altem Friedhof in Granterath : Tafel für unvergessene Volksschullehrerin

Katharina Hansen war von 1927 bis 1964 Lehrerin in Granterath und bei ihren Schülern sehr bliebt. Ihr zu Ehren ist eine Gedenktafel auf dem alten Friedhofsteil des Ortes angebracht worden. Enthüllt wurde sie von Richard Schleberger (ehemaliger Lehrerkollege, v.l.), Karl Mones (Vorsitzender der Granterather Vereinsgemeinschaft), ihrem Großneffen Heinz Gerichhausen und Walter van der Forst (Stellvertretender Bürgermeister). Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die Menschen in Granterath erinnern auf dem Friedhof an die 1985 verstorbene Katharina Hansen.

Eine Tafel erinnert ab sofort an eine ehemalige Volkschullehrerin aus Granterath, hinter vorgehaltener Hand von ihren Schülern wegen ihres Auftretens und Erscheinungsbildes auch liebevoll „Klapperstorch“ genannt – und obwohl die ehemalige Lehrerin und Leiterin der damaligen Volksschule Granterath 1985 verstorben ist, ist sie im Ort unvergessen: Katharina Hansen. Zum Gedenken und zu Ehren von „Fräulein Hansen“ errichtete die Vereinsgemeinschaft Granterath nun eine Erinnerungstafel auf dem alten Teil des Friedhofs.

Gemeinsam mit Hansens ehemaligem Lehrerkollegen Richard Schleberger enthüllte Karl Mones, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft, die Tafel mit den markanten Daten zu Katharina Hansens Leben: am 14. November 1897 in Granterath geboren, am 8. Januar 1985 in Granterath gestorben, vom 1. März 1927 bis zum 31. Mai 1964 Lehrerin in Granterath. Auch der Hinweis „Klapperstorch“ fehlt nicht. Zahlreiche der ehemaligen Volksschüler nahmen die Gelegenheit wahr, sich noch einmal an ihr Fräulein Lehrerin zu erinnern.

Info Auszüge aus der Dorfgeschichte Granterath wurde 1118 zum ersten Mal in einer Urkunde von Graf Gerhard II. (Geldern) erwähnt („grantenrothe“). Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit gehörte Granterath zum Amt Wassenberg im Herzogtum Jülich. Nördlich verlief die Grenze zum geldrischen Erkelenz. 1815 gelangte der Ort zu Preußen und wurde der Bürgermeisterei Doveren zugeschlagen. 1935 wurden die Gemeinden Hetzerath und Granterath zusammengeschlossen und Teil des neuen Amtes Baal. 1972 wurde Granterath in die Stadt Erkelenz eingegliedert.

Sie sagen nur Gutes über sie. „Katharina Hansen hat vielen von uns das Rüstzeug fürs Leben mitgegeben“, betonte Mones. Sie sei nicht nur wegen ihres Spitznamens berühmt gewesen, sondern auch für ihre ausgefallenen Hutkreationen, „bei denen die Königin von England erblassen würde“. Mones erinnerte an die Lebensstationen von Katharina Hansen dank Daten, die Peter Lenzen der Schulchronik entnommen hatte. So stammten schon ihre Eltern aus Granterath. Vater Joseph Hansen war hier von 1887 bis 1902 Lehrer, bis er nach Aachen versetzt wurde. Seine Tochter Katharina trat 1923 in den Schuldienst und kam nach Stationen in Hastenrath, Würselen und Mersch zurück in ihren Geburtsort. Der Volksschule Granterath blieb sie bis zum Eintritt in den Ruhestand treu, den sie sogar einmal unterbrach, als für ein paar Monate die Leiterstelle vakant war.