Kolumne : Gedanken eines einfachen Mannes

Erkelenz Theo Schläger ist bekannt als Förderer und Bewahrer der heimischen Mundart. In seiner regelmäßigen Kolumne hat er sich ausführlich mit dem Thema Kirche befasst – und scheut sich dabei auch nicht, auf sehr kritische Gedanken einzugehen.

Man sieht immer weniger Leute in der Kirche. Ob der Heilige Geist nicht mehr richtig wirkt? Oder hat der vielleicht schon lang resigniert, weil der sieht, was hier unten alles passiert?

Stimmt noch die alte Hierarchie? Wie wär es mit was mehr Demokratie? Auf die Wissenschaft hört bis jetzt kaum Einer. Es scheint, das will in der Kurie Keiner. Der Heilige Geist hat da keine Chance.

Ich glaub, die haben vor dem richtig Angst. Fragen über Fragen. Antworten gesucht. In Rom, so scheint es, wird da nicht drauf gehört.

Vielleicht überlegt der Heilige Geist es sich und lässt uns nicht länger hier im Stich, bekehrt die Männer in Rom ganz flott, bevor in der Kirche geht alles kaputt.

Dat Fraue rejeere, funktioneert üverall, bloß en de Kerk es dat noch net d’r Fall. Och die jong Lüüt föhle sech net respekteert, hänt sech dröm jo och all off beschwert.

Stemmp noch die alde Hierarchie? Wie wüer et möt jet mieh Demokratie? Op de Wissenschaft hüet bis jetz koom Eene. Et schink, dat well en de Kurie Keene. Der Hellije Jeist hätt do ken Chance.