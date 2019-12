Gabi Lanze geht in Ruhestand : Im ZaK zuständig für beste Erkelenzer Jugendarbeit

Gabi Lanze verlässt das evangelische Jugendzentrum ZaK an der Mühlenstraße in Erkelenz – nach rund 30-jähriger ehrenamtlicher und beruflicher Tätigkeit in der Jugendarbeit. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Gabi Lanze war mehr als 25 Jahre lang ein prägendes Gesicht des Jugendzentrums ZaK.

Wenn sie das evangelische Jugendheim ZaK offiziell zum Jahresende verlässt, geht sie in Frieden. „Ich hatte immerhin ein Jahr Zeit, mich zu verabschieden und die Dinge zu regeln, die ich noch regeln wollte“, sagt Gabi Lanze, die nach rund 30-jähriger ehrenamtlicher und beruflicher Tätigkeit in der Jugendarbeit in den Ruhestand tritt. Die Abschiedsfeier war ein Fest der Begegnung, bei der Gabi Lanze lieber den Blick nach vorne richtete als nach hinten. Danach hat sie noch bis zum 19. Dezember im ZaK gearbeitet, bevor sich nach einem Urlaub jetzt der Ruhestand anschließt, der gewiss nicht von Ruhe geprägt sein wird.

Zwangsläufig ist der Abschied auch ein Rückblick. 1990 hatte Gabi Lanze ehrenamtlich eine Kindergruppe im alten evangelischen Jugendheim, dem Effa, an der Anton-Heinen-Straße ins Leben gerufen. Die Mitarbeit im Jugendausschuss der Kirchengemeinde und im Presbyterium der Kirchengemeinde folgten, bis sie dann am 1. April 1993 eine Festanstellung im Jugendheim erhielt. Schon damals bildete sie mit dem zum Jahresbeginn ausgeschiedenen Detlef Bonsack ein Team, das prägend wurde für mehr als 25 Jahre Jugendarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Erkelenz.

Von der abgeschlossenen Ausbildung zur Erzieherin direkt in die Mutterschaft und nach zwölf Jahren ohne Berufserfahrung direkt in diese Position. „Ich packe das“, hatte Gabi Lanze gemeint, als der Jugendreferent des Kirchenkreises Jülich, Georg Nebel, sie aufgefordert hatte, sich für die Stelle zu bewerben. Schnell überzeugte die zweifache Mutter die Skeptiker. Gemeinsam mit Bonsack machte sie das ZaK zu einer anerkannten Einrichtung, in der beste Jugendarbeit geleistet wurde. „Wir hatten das Glück, in einem neuen Haus mit einem jungen Team unsere eigenen Ideen zu verwirklichen. Wir konnten das ZaK so gestalten, wie wir es wollten.“ Und das fing schon bei der Namensgebung an, über deren Bedeutung auch noch heutzutage gegrübelt wird. „Wir wollten uns deutlich vom alten ‚Effa‘ absetzen“, sagt Gabi Lanze, ohne zu verraten, was es mit dem Namen „ZaK“ tatsächlich auf sich hat. Das Geheimnis soll bleiben.