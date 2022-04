Erkelenzer Traditionsgarde lädt ein : Funkengarde stellt zum 35. Mal ihren Maibaum auf

Erkelenz Zu Ehren der Bürgerinnen und Bürger ihrer Heimatstadt Erkelenz stellt die Funkengarde am Samstag ihren Maibaum auf. Jedoch gibt es dieses Mal einige Änderungen.

„Gewidmet den Bürgern der Stadt Erkelenz“, steht auf seinem Schild zu lesen. Zu Ehren der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erkelenz errichtet die Traditionelle Funkengarde Erkelenz Blau-Weiß der EKG von 1832 bereits seit mehreren Jahrzehnten den großen Maibaum auf dem Franziskanerplatz. Nachdem die beliebte Feier in den Mai in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden durfte, laden die Gardisten nun wieder ein. Doch wie die Funken ankündigen, findet das Maibaumsetzen am Samstag, 30. April, 17 Uhr, nun in veränderter Form statt.