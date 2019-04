Frühjahrskonzert in Granterath : Musikverein spielt Geburtstagsgeschenk

Frühjahrskonzert in Granterath

Dirigiert von Jo Vliex gab der Musikverein Granterath sein Frühjahrskonzert, zu dem in die Mehrzweckhalle eingeladen war. Foto: Ruth Klapproth

Granterath Dirigent Jo Vliex hatte mit dem Musikverein Granterath „Town of seven Hills“ von Jacob de Haan einstudiert, das den Musikern 2018 zu ihrem Vereinsjubiläum als Notensatz geschenkt worden war.

Das Geburtstagskonzert zum 70-jährigen Bestehen des Musikvereins Granterath im vergangenen Jahr hatte Auswirkungen auf das aktuelle Frühjahrskonzert in der Mehrzweckhalle. Im Mittelpunkt des Auftritts der 14 Musiker stand ein Stück, dessen Notensatz die Vereinsgemeinschaft Granterath dem Musikverein im vergangenen Jahr zum Geburtstagsgeschenk gemacht hatte: „Town of seven Hills“ von Jacob de Haan.