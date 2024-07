Erkelenzer Partnerstadt Fröhliches Wiedersehen mit Gästen aus Saint-James

Die Gäste aus Frankreich erwarteten abwechslungsreiche Tage. Neben einem offiziellen Abend am Samstagabend mit leckerem Essen, einigen Reden, Musik, Tanz und Geselligkeit standen ein Besuch des „Friedensmuseum“ in Remagen sowie Ausflüge nach Aachen und Köln auf dem Programm. Und zwischendurch blieb ausreichend Zeit für Unternehmungen mit den deutschen Gastgebern. „Wieder mal ein echtes Freundschaftstreffen“, so das Fazit aller Beteiligten. Am Mittwoch endet der Besuch mit dem Ausblick auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr in Saint-James.