Friedhof in Keyenberg (neu) : Unmut über den Zustand des Kreuzes

Kritik am Zustand des Hochkreuzes auf dem Friedhof in Keyenberg (neu): RWE Power und Steinmetz sollen nachbessern. Foto: Andreas Speen

Erkelenz Das Hochkreuz am Umsiedlungsort soll weitergehend saniert werden. Die erste Phase der Umbettungen ist beendet. 184 Gräber wurden verlegt. Und das Friedhofsamt hat die Begrünung ausgedehnt.

Nach der feierlichen Einsegnung des Friedhofs in Keyenberg (neu) im November regte sich Unmut. Im Fokus der Kritik stand das Hochkreuz, das auf dem Friedhof in Kuckum (alt) abgebaut, gereinigt und am Umsiedlungsort für Keyenberg, Kuckum, Berverath und Westrich (neu) als Zentrum des neuen Friedhofs wieder aufgebaut worden war. Darüber unterrichtete Stefan Heinrichs als Leiter des Grünflächenamtes der Stadt Erkelenz den zuständigen Fachausschuss. Das Kreuz soll nachgebessert werden.

„Nach der Einsegnung äußerte die Bevölkerung ihren Unmut über den Zustand des Kreuzes“, erklärte Heinrichs im Bauausschuss. Dieses sei zwar gereinigt worden, gebe aber dennoch kein gutes Bild ab: „Uns ist jetzt zugesagt worden, dass sich der Bergbautreibende RWE Power noch einmal mit dem Steinmetz über eine weitergehende Sanierung des Hochkreuzes verständigen wird.“

Info Friedhof in Keyenberg (neu) Zahlen Der Friedhof in Keyenberg (neu) ist 5400 Quadratmeter groß und liegt am Nordrand des Umsiedlungsortes. Auf der Südseite sowie seitlich zur künftigen Aussegnungshalle wird eine 1,60 Meter hohe Mauer errichtet. Ebenfalls im Süden ist vor dem Friedhof der Parkplatz für 32 Pkw entstanden. Zukunft Eine Aussegnungshalle soll 2021 erbaut werden.

Viel geschehen ist darüber hinaus auf dem neuen Friedhof seit dessen Einsegnung. So sind bereits 25 Prozent der Verstorbenen von den Friedhöfen in Kuckum und Keyenberg (alt) umgebettet worden, die meisten dorthin. Heinrichs berichtete: „In der ersten Phase wurden 184 Verstorbene umgebettet. Einige Angehörige haben dem beigewohnt und waren sehr zufrieden.“ 152 Umbettungen erfolgten von Keyenberg (alt) und 32 von Kuckum (alt) aus. „Zudem wurden in Keyenberg 13 und in Kuckum acht Grabanlagen abgebaut, bei denen die Ausgrabungen und Beisetzungen jedoch erst zum Abschluss der Umbettungen im Jahr 2022/23 in ein Gemeinschaftsgrab erfolgen werden.“

Nach Abschluss der ersten Umbettungsphase wurden beide Friedhöfe von Mitarbeitern von RWE Power und der Stadt Erkelenz kontrolliert, betonte Stefan Heinrichs: „Dabei wurde noch einmal überprüft, ob auch alle Grabstätten sowohl in den alten Orten als auch am neuen Standort ordnungsgemäß hergerichtet wurden und die Friedhöfe insgesamt wieder in einem sauberen und einwandfreien Zustand waren.“ Dies geschah wohl vor dem Hintergrund der im Sommer auf dem Friedhof in Immerath (alt) gemachten Knochenfunde, zu denen zunächst der Vorwurf geäußert worden war, die Stücke hätten aus einer aktuellen Umbettung stammen können. Die polizeilichen Untersuchungen hatten später jedoch ergeben, dass die Knochenfragmente 50 Jahre und älter waren.

Fortgeschritten sind auf dem neuen Friedhof auch die Neuanpflanzungen. Seit der Einsegnung kamen vier Solitärbäume, 13 Hochstämme sowie 200 Quadratmeter bodendeckende Gehölze und 255 Meter Hecken hinzu. „Lediglich die Beete entlang der Friedhofsmauer wurden ausgespart“, berichtete Heinrichs. Dort seien noch Maurerarbeiten zu tätigen gewesen, „die mittlerweile aber weitgehend fertiggestellt sind“.