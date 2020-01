Mit Ideen die Sportstadt Erkelenz fördern : Für den Ruf als Sportstadt arbeiten

Friedhelm Göhl fordert, dass der Stadtsportverband Erkelenz mehr in Erscheinung treten muss. „Er muss seine Funktion als Bindeglied zwischen Politik und Sport wieder stärker akzentuieren“, sagt der 67-Jährige. Er will als neuer Vorsitzender des SSV daran mitwirken. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Der Stadtsportverband Erkelenz hat mit Friedhelm Göhl bereits jetzt einen neuen Vorsitzenden gefunden. Der 67-Jährige hat viele Ideen.

Mit dem neuen Vorsitzenden Friedhelm Göhl will der Stadtsportverband Erkelenz 2020 in eine neue Ära starten. Nach dem Rücktritt des Amtsinhabers Daniel Schwarz und des Stellvertreters Peter Peidl wurde das kooptierte Vorstandsmitglied Göhl bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in einer vorgezogenen Vorstandswahl zum Vorsitzenden gewählt. „Man hat mich gefragt“, antwortet Göhl auf die Frage nach seiner Wahl. Offensichtlich glaubt der SSV mit Göhl den richtigen Mann an der Spitze gefunden zu haben. Nach der Satzung hätte die nächste Vorstandswahl bei einer ordentlichen Sitzung erst im März stattgefunden. Doch wollte der SSV nicht bis dahin warten.