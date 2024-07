Karneval in Erkelenz Freunde der Brückstraße melden sich zurück

Das bedeutet konkret: In der kommenden Session wird die „Brückstroß“ von einem ganz besonderen Fürstenteam angeführt. Neben Fürst Meinhard und seiner Fürstin Lotti (Eheleute Schwark) steht ihnen mit dem „Minister für alles“ Stefan Schüren, „Ministerin für vieles“ Lena Martens, der „Ministerin für einiges“ Anja Kadgien und der „Ministerin für verschiedenes“ Andrijana Hendrix ein großartiges Team zur Seite. Alle freuen sich sehr auf die kommende Session. Das Motto des neuen Fürstenpaares lautet: „Wieder alles im Griff auf dem KFB-Schiff – keine Panik auf der Titanic – Brückstroß, wir leben noch“ sorgt schon jetzt für riesige Vorfreude, denn nach der letzten Session befürchteten die KFB, dass der Verein das letzte Mal gefeiert hatte. In den letzten Jahren waren entscheidende Mitglieder des Vorstands verstorben und so hatte man ernsthaft überlegt, den Verein zu schließen. Mit der Oerather Mühle hat man nun eine neue geeignete Lokalität gefunden, in der die nächste Session abgehalten werden kann.