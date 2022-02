Internet in Erkelenz : Freies W-Lan für die Innenstadt

Erkelenz Die Internetverbindung in Erkelenz hat sich deutlich verbessert. Von der Aachener Straße über den Markt bis zum Bahnhof gibt es jetzt kostenloses W-Lan. Mitgeholfen hat auch die EU.

(RP) Auch wenn das mobile Datennetz im Erkelenzer Land mittlerweile deutlich besser funktioniert als noch vor einigen Jahren, werden die Rufe nach einem kostenlosen und öffentlichen W-Lan an belebten Orten in den Innenstädten immer lauter. Die Stadt Erkelenz hat nun ein solches W-Lan-Netz eingerichtet. „Wir freuen uns, den Bürgerinnen und Bürgern nun W-Lan im gesamten Stadtzentrum zur Verfügung stellen zu können“, sagt Bürgermeister Stephan Muckel.“

An wenigen Plätzen und Gebäuden gab es bereits kostenloses W-Lan, etwa in der Stadtverwaltung oder in der Stadthalle. Durch ein Förderprogramm der Europäischen Union konnte das Netz in der Erkelenzer Innenstadt jetzt deutlich ausgebaut werden. Neu sind Anschlüsse im Erka-Bad und in der Leonhardskapelle. Weitere 10.000 Euro hat die Stadt zusätzlich in die Hand genommen, um von der Aachener Straße über den Markt bis hin zum Bahnhof kostenloses W-Lan verfügbar zu machen. „Jetzt kann man beim Warten auf den Zug und auch auf der Liegewiese im Freibad im Internet surfen“, sagt Karin Jentgens, Referentin des Stadtmarketings.