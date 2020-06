Kommunalwahl 2020 in Erkelenz : Freie Wähler stellen Weichen für Wahl

In Erkelenz wird am 13. September gewählt. Foto: Speen

Erkelenz Bei ihrer Versammlung haben die Freien Wähler Erkelenz ihre Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl am 13. September aufgestellt. Einen Bürgermeisterkandidaten gibt es jedoch nicht.

Die Freien Wähler Erkelenz haben die Weichen für die Kommunalwahl am 13. September gestellt. Vorsitzender Otto Hübgens nannte die Themen, auf die sich die Freien Wähler konzentrieren wollen. Im Wahlkampf und in der kommenden Legislaturperiode soll das Innenstadthandlungskonzept (InHK) „Erkelenz 2030“ eine zentrale Rolle spielen, ebenso wollen sich die Freien Wähler auch um Themen wie „die Verringerung des Landverbrauchs durch Gewerbe- und Großbaugebiete sowie um Kostenreduzierung bei den städtischen Ausgaben“ kümmern. Zum Innenstadthandlungskonzept sagten die Freien Wähler, dass sie eine Umgestaltung der Innenstadt ablehnen würden. Für sie kommen eine Reduzierung der Parkplätze sowie eine autofreie Innenstadt nicht in Frage, dies wäre „der endgültige Tod des Einzelhandels“, so die Partei.