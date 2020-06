Kreatives rund um Haus Hohenbusch : Freie Plätze beim Sommerkunsttreff Erkelenz

Auch in diesem Jahr findet der beliebte Sommerkunsttreff rund um Haus Hohenbusch statt. Foto: Renate Resch

Hetzerath Auf eine kreative Zeit rund um Haus Hohenbusch freut sich Elke Bürger vom Kunsttreff Erkelenz. Zwar ist ihr Atelier in Erkelenz an der Ostpromenade vom 20. Juni bis 31. Juli geschlossen, doch dafür startet am Samstag, 20. Juni, der beliebte und mehrwöchige Sommerkunsttreff.

Wie Elke Bürger mitteilt, sind alle Kurse geplant, sie werden unter der Einhaltung der erforderlichen Corona-Regeln stattfinden können. Gut für die Hobbykünstler: Es gibt noch einige freie Plätze. Beispielsweise für den Fotografiekurs (High- und Lowkey), der schon am Samstag, 20. Juni, und Sonntag, 21. Juni, stattfindet. Die Teilnahmekosten betragen 110 Euro plus Modellkosten. Ebenfalls am Samstag und Sonntag geht es um das Töpfern auf der Scheibe, 60 Euro plus Materialkosten werden fällig.

Die Freie Malerei bietet der Sommerkunsttreff Hohenbusch vom 22. bis 26. Juni an. Komplett kostet die Teilnahme 225 Euro, der Kurs ist allerdings auch tageweise buchbar (45 Euro pro Tag). Am kommenden Wochenende geht es unterdessen auch um das Thema „Fluid Painting/Resin/Alkoholtinte“ (Samstag und Sonntag, die Teilnahme kostet 90 Euro plus Material) und „Silverclay“ (ebenfalls am Samstag und Sonntag, die Teilnahmekosten betragen 90 Euro).

Wie vielfältig das künstlerische Schaffen der Teilnehmer am Sommerkunsttreff auf dem Gelände des ehemaligen Kreuzherrenklosters Hohenbusch ist, zeigen auch Kurse wie die experimentelle Figurenmalerei, Spachteln in Öl und Acryl, Beton und Powertex oder auch Glasfusion. Die Termine: altmeisterliche Techniken (22./23. Juni), Pastellkreide (27. Juni), Beton und Powertex (27./28. Juni, 28./29. Juni, 4./5. Juli), Zeichnen mit Stiften (29. Juni), Speckstein (29. Juni bis 4. Juli), experimentelle Figurenmalerei (29./30. Juni), Marionetten filzen (4./5. Juli), Glasfusion (6./7. Juli), Spachteln in Öl und Acryl (6. bis 12. Juli, Zusatztermin: 4./5. Juli), Abstrakt und großformatig (6./7. Juli), Marmormehl, Pigmente und Co. (8./9. Juli), Bronze und Copperclay (10. bis 12. Juli), Aquarell und Druck (20./21. Juli).