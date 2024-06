In Gerderath Frauengemeinschaft feiert sieben Jahrzehnte

Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Gerderather Frauengemeinschaft. Elisabeth Schwarz blieb für 14 Jahre als Vorsitzende an der Spitze. „Wir sind nicht nur emanzipierter, sondern auch vielseitiger geworden“, betonte Vera Thiel. Sommerausflüge und Weihnachtsfahrten gehören zum abwechslungsreichen Programm. Faszientraining sowie Selbstverteidigungskurse werden regelmäßig angeboten. Der nächste Dorftrödel wird im September organisiert. Außerdem beteiligen sich die Mitglieder am traditionellen Sommerfest der Vereine. Das gemeinsame Suppenessen zum Erntedank und die Organisation des Weltgebetstags im Wechsel mit dem ökumenischen Vorbereitungsteam stehen ebenfalls im Kalender der Gerderather Frauen. „Wir helfen nicht nur da, wo Hilfe gebraucht wird. Wir sind auch lustig“, machte Vera Thiel mit Blick auf die närrischen Aktivitäten in der fünften Jahreszeit deutlich. Aus der Damensitzung, die vor 55 Jahren im kleinen Pfarrheim St. Michael neben der Kirche startete, entwickelte sich die mittlerweile auch für Männer offene Veranstaltung. Die Ehemänner der Mitglieder schlossen sich dafür 2005 sogar zum Gerderather Männerballett zusammen, um sich künftig bei den Sitzungen von ihrer grazilen Seite zu zeigen. „Wir liefern einen erheblichen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe, denn Alter, soziale Herkunft oder finanzielle Mittel spielen für uns und unsere Angebote keine Rolle“, sagte Thiel. Und: „Wir sind eine großartige Gemeinschaft, die Wertvolles leistet.“ Auf das gemeinsame Engagement sei man sehr stolz, betonte die Vorsitzende in ihrer Jubiläumsansprache.